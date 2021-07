Montante: Venturi annuncia querela per diffamazione

“In relazione al contenuto delle dichiarazioni spontanee rese da Antonello Montante sabato ultimo scorso nel processo di appello che lo riguarda, lo scrivente – per le circostanze assolutamente distorte e totalmente destituite di fondamento che l’imputato ha riferito – ha dato mandato al proprio legale per sporgere denuncia nei suoi confronti per i reati di calunnia e diffamazione”.

Lo annuncia l’imprenditore nisseno, Marco Venturi, ex assessore regionale, in merito alle dichiarazioni rese nella scorsa udienza del processo sul “Sistema Montante” dell’ex leader di Confindustria Sicilia. Montante avrebbe tirato in ballo Venturi relativamente a diverse vicende tra le quali una presunta intercettazione con la moglie e un rapporto con Vincenzo Arnone, ritenuto esponente della famiglia mafiosa di Serradifalco. Oggi il processo continua all’aula bunker di Caltanissetta con l’interrogatorio di Montante delle parti civili.