Miccichè: “Musumeci ricandidato? I tempi non sono maturi”

PALERMO – Miccichè a sorpresa gela Musumeci. “E’ ancora presto per parlare, nello schieramento di centro destra, di una ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione siciliana. Era stato lo stesso Musumeci a manifestare la disponibilità per una riconferma ma per Micciché, commissario-coordinatore di Forza Italia in Sicilia, non sono ancora definiti gli scenari. “Tanto per fare un esempio – ha detto – Giorgia Meloni non è nel governo Draghi. Esprime dunque una posizione diversa da altri. E di ciò va tenuto conto”.

I nuovi equilibri, ha subito aggiunto, sono al centro di un ampio dibattito politico nei due poli di centro destra e di centro sinistra. Non è poi definito il profilo di un terzo polo e c’è da capire cosa accadrà nel movimento Cinque stelle.

I tempi, è la conclusione di Micciché, “non sono ancora maturi” e gli scenari non sono ancora definiti. Di conseguenza non si può ancora discutere della eventuale ricandidatura di Musumeci.