Tragedia della strada nel Messinese, muore a 42 anni

TERME VIGLIATORE (MESSINA) – Un 42enne è morto sul colpo dopo un incidente mortale a Terme Vigliatore, in provincia di Messina. La tragedia si è consumata intorno alle 17, tra via Rossini e via lungomare Marchesana. Il 42enne, M. C. M, era in sella sul suo scooter Sh Sport quando si è scontrato contro una Fiat Panda. Fatale l’impatto: l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto i carabinieri per gli accertamenti dell’incidente e le indagini di rito. I militari contano anche di ottenere da parte di qualche testimone elementi utili per la ricostruzione della dinamica. La salma del 42enne, nel frattempo, è stata messa a disposizione della magistratura.