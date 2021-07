Al lido senza mascherine: polizia chiude lo stabilimento

Dal controllo è emerso infatti che, all’interno del locale, non vi era in atto nessun trattenimento musicale o danzante.

CATANIA – Senza mascherina e senza tenere conto della distanza sociale. La squadra Amministrativa della Questura di Catania, nella notte del 14 luglio 2021, ha sanzionato e proceduto alla chiusura di un lido balneare ad Aci Castello in via A. da Messina. Dal controllo è emerso infatti che, all’interno del locale, non vi era in atto nessun trattenimento musicale o danzante ma venivano trovati numerosi giovani che non indossavano la mascherina e non rispettavano le distanze di sicurezza.

Considerato che il titolare dell’esercizio aveva violato il DPCM veniva contravvenzionato con la sanzione amministrativa di euro 400,00 e con la sanzione accessoria della chiusura dell’attività, così come previsto dall’art. 2 comma 2 d.l. n.3/2020 .