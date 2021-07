Messina, frode all’UE fondi agricoltura, terreni acquistati dai morti

La Guardia di Finanza ha scoperto a Capri Leone (Me), un’azienda agricola che ha ottenuto illegittimamente finanziamenti comunitari per circa 100 mila euro presentando falsi contratti di comodato d’uso di terreni con persone in alcuni casi già decedute da trent’anni.

Denunciato per truffa l’imprenditore agricolo titolare dell’azienda. Quest’ultimo per ottenere i fondi aveva dichiarato falsamente di avere il comodato d’uso di numerosi terreni agricoli a Caronia (Me).

Da accertamenti è emerso che i contratti erano falsi come dichiarato dagli stessi proprietari dei terreni. In altri casi l’uomo aveva appunto redatto falsi contratti con persone già morte. Nei confronti dell’imprenditore disposto anche un sequestro preventivo per oltre 16 mila euro.