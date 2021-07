Cus Palermo, Scardina sarà il nuovo direttore generale

PALERMO – Nuovo capitolo per la sezione Calcio a 5 Cus Palermo, che avvia una nuova fase della propria storia recente con l’ingresso del dirigente Riccardo Scardina, che ricoprirà il ruolo di Direttore generale. A cornice di tale novità è ufficiale, al contempo, l’accordo per la fornitura del materiale tecnico per la sezione cussina di Calcio a 5, di Rosario Vadalà.

Dopo una stagione molto complicata, per tutto lo Sport siciliano, il Cus Palermo Calcio a 5 pone le basi per ricostruire un progetto tecnico di primo livello, come accaduto nelle stagioni recenti quando il Cus conquistò la vittoria dei PlayOff di C1 e la possibilità di giocare anche la serie B. “L’obiettivo è quello di programmare, come abbiamo sempre fatto, al fine di poter competere a testa alta, portando sempre con noi i fondamentali valori sui quali si fonda lo sport Cus Palermo“, commenta Giovanni Lombardo, Responsabile sezione Calcio a 5 Cus Palermo. “Ho voluto fortemente questa collaborazione, per creare un polo importante a Palermo per il movimento Futsal“.

Completano l’organigramma della sezione il dirigente Cristian Lombardo, il preparatore atletico, Lorenzo Patellaro ai quali va ad affiancarsi il preparatore dei portieri, Antonio Bucchieri.