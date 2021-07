Etna, emergenza cenere: colonna immensa FOTO

Nube alta oltre 5 chilometri. In aggiornamento

CATANIA – Nuova eruzione dell’Etna con una colonna di cenere alta oltre 5 chilometri.

“La nube eruttiva raggiunge – spiega l’Ingv – ha un’altezza di circa 5500 m sul livello del mare. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione NE”.

Ecco la simulazione della ricaduta della cenere

La Protezione Civile di Giardini Naxos segnala la caduta di cenere.

“Prosegue – continua Ingv – il trend di incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico entro l’intervallo dei valori alti. Anche l’attività infrasonica si è intensificata sia nel tasso di accadimento che nell’energia degli eventi infrasonici. Le sorgenti del tremore vulcanico e degli eventi infrasonici sono localizzate al Cratere di Sud-Est”.

Nella foto di L.T. la colonna di cenere vista dalla Playa

Per la cronaca, la nube eruttiva emessa dal cratere di Sud-Est dell’Etna ha raggiunto un’altezza di 9 chilometri sul livello del mare, dirigendosi verso Nord-Est e provocando caduta di cenere anche a Taormina. E’ quanto emerge da sopralluoghi eseguiti da personale dell’Ingv di Catania che hanno osservato anche la caduta di ‘bombe’ di materiale lavico di grandi dimensioni sul fianco meridionale del cratere Bocca Nuova, in una zona desertica e sommitale del vulcano. L’aeroporto di Catania è operativo.