Fly Volley Marsala, arriva l’opposta Sciré

È il primo arrivo per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala ed è il primo nome per la costruzione del Dream Team 2021/2022. È Chiara Scirè, Opposto/Banda marsalese che dopo aver girato in lungo ed in largo la Sicilia torna nella sua città dimostrandole amore incondizionato.

Chiara, è il primo elemento della rinnovata Fly Volley Marsala affidata a Coach Marco Adornetto, squadra che parteciperà al Campionato Nazionale di serie B2. Classe ’95 per 174 cm di altezza ha trascorso le ultime stagioni tra

Marsala in A2 e Santo Stefano di Camastra in B2. È dotata di un buon salto e fa della propria forza fisica una delle sue armi migliori.

Cresciuta nella Pallavolo Marsala si prenderà grosse soddisfazioni dall’under 14 fino all’under 18, lungo è stato il girovagare per l’Isola. Petralia Sottana in serie C, Tremestieri Etneo in B1, Termini Imerese in B2, Marsala in B1

ed A2 e poi ultimi due anni a Modica tra B2 e B1 e Santo Stefano di Camastra in B2.