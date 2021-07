I bazar dello spaccio, 26 condanne: 14 anni inflitti a Pietro Masci

CATANIA – Serviranno 90 giorni per conoscere le motivazioni del gup Carlo Cannella che stamattina ha letto la sentenza che chiude il primo troncone dell’udienza preliminare sulla maxi inchiesta Quota Cento dei carabinieri sulle 12 piazze di spaccio (a trazione clan Nizza) tra Trappeto Nord e San Giovanni Galermo. La pena più severa è per Pietro Masci, tra gli imputati chiave del processo. Per il resto (ad esclusione per alcune posizioni marginali) le condanne vanno dai 9 ai 3 anni di reclusione. I carabinieri, grazie a una capillare indagine supportata da microspie e telecamere, hanno ricostruito le organizzazioni criminali che hanno creato dei veri bazar dello spaccio. A Dario e Francesco Di Pasquale, difesi dall’avvocato Eugenio De Luca, è stata esclusa l’aggravante mafiosa. Mentre sono state concesse le attenuanti generiche Letizia Bellia, Lucia Greco e Alessandro Vecchio (prevalenti alle aggravanti, ndr).

Infine, ecco tutte le pene inflitte dal gup: Pietro Masci, 14 anni, Salvatore Celano, 9 anni 9 mesi e 20 giorni, Piero Rapisarda, 9 anni 9 mesi e 20 giorni, Antonino Trovato, 9 anni 9 mesi e 20 giorni, Alessandro Tomaselli, 8 anni, 10 mesi e 20 giorni, Antonio Calì 7 anni e 8 mesi, Dario Di Pasquale, 7 anni e 4 mesi, Francesco Di Paquale, 7 anni e 4 mesi, Fabio Patti, 7 anni e 4 mesi, Carmelo Scalia, 7 anni e 4 mesi, Natale Strano, 7 anni e 4 mesi, Letizia Bella, 6 anni Alessandro Ilardo, 6 anni, Lucia Greco, 5 anni e 2 mesi, Vincenzo La Piana, 4 anni e 6 mesi e 9 mila euro di multa, Luciano Di Benedetto, 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 14 mila euro di multa, Alessandro Vecchio, 3 anni e 8 mesi e 16 mila euro di multa, Dario Valastro, 3 anni e 6400 euro, Orazio Salvatore Coppola, Concetto Nuciforo, 2 anni e 8 mesi e 6 mila euro di multa, Felice Masotta, 2 anni e 6 mesi e 5 mila euro, Simone Bella, 2 ani e 4 mila euro di reclusione, Nicola Franceschini, 2 anni, Eugenio Minnella, 1