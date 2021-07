Orlando su operazione Cristal Tower: “Scardinato attività criminali”

PALERMO – “L’operazione Cristal Tower rappresenta l’esito di un’azione investigativa importante, per la quale esprimo apprezzamento ai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo e alla Direzione distrettuale antimafia, che ha messo in luce e scardinato le attività criminali di un mandamento storico di cosa nostra palermitana. È la conferma del fatto che la mafia non governa più la città ma è ancora presente. Al contempo, però, è fondamentale mantenere alta l’attenzione”. Lo dichiara il sindaco Leoluca Orlando riferendosi all’operazione che ha portato all’arresto di 10 persone da parte dei carabinieri.