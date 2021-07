Palermo Ladies Open, Spiteri: “Al Country mi sento a casa” VIDEO

PAlERMO – Dalila Spiteri, classe 1997, è la tennista licatese che giocherà il Palermo Ladies Open del Country Time Club (circolo dove si allena) per il terzo anno consecutivo. Spiteri è reduce da un ottimo semestre che le ha consentito di risalire in classifica fino alla posizione n. 499 al mondo, vicina al suo best ranking (n. 456). Queste alcune delle sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni ufficiali dell’ufficio stampa del torneo.