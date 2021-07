Regioni in pressing: “Green pass per tutto come in Francia”

Le regioni italiane vanno in pressing sul Governo per chiedere di rendere obbligatorio il green pass per accedere ai locali e al teatro. Questa idea è stata lanciata dalla Francia, che in poche ore ha avuto la richiesta di un milione di vaccini.

Il sottosegretario alla Salute Sileri è d’accordo “fare subito come Macron, e niente quarantena per chi ha

ricevuto due dosi, e aumentare l’importanza del tasso di riempimento degli ospedali”. Favorevoli anche nel Pd. Critiche, invece, da Salvini e Meloni.

Oltre 4 italiani su 10 hanno completato il ciclo vaccinale.