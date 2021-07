Sigel Marsala, presentata domanda di iscrizione all’A2

A mezzogiorno di ieri, martedì 13 luglio, per i club di A1 e A2 sono scaduti i termini per presentare la

domanda d’iscrizione per la partecipazione ai prossimi campionati di serie A 2021/2022. Per quanto

riguarda la serie A2, argomento che ci vede estremamente coinvolti, sono pervenute per via

telematica le richieste di iscrizione di 21 Club, tra queste il Marsala Volley che ha provveduto a tutti

gli adempimenti.

La lista delle Società ammesse previsto il 23 luglio prossimo quando se ne conoscerà l’esito. La Lega Volley Femminile ha fatto sapere che le domande di iscrizione sono già al vaglio della Commissione di Ammissione che ha cominciato i lavori di verifica. Qui di seguito la nota integrale della Lega Volley Femminile: https://www.legavolleyfemminile.it/?p=132681

Serie A2 Femminile

• Volley Millenium Brescia

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Helvia Recina Volley Macerata

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Marsala Volley (TP)

• Volley Academy Sassuolo (MO)

• Volley Soverato (CZ)

• Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

• Olimpia Teodora Ravenna

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

• Volley Hermaea Olbia

• Volley Talmassons (UD)

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

• C.S. Alba Volley Albese (CO)

• Volley Vicenza

• Altino Volley (CH)

• Sporting Club Maccalube Aragona (AG) richiedente titolo da Olympia Genova

• Pallavolo Sicilia Catania richiedente titolo da Cus Collegno Volley

• Assitec Volleyball Sant’Elia (FR) richiedente titolo da Agil Volley Trecate

• PVT Modica (RG) richiedente titolo da Giuseppe Cesari Cutrofiano.

La FIPAV ha confermato la partecipazione del Club Italia al Campionato di Serie A2.

La Società Lilliput Pallavolo Settimo Torinese, neopromossa dalla Serie B1, non ha presentato

domanda di iscrizione.

Ha presentato infine richiesta di iscrizione nella lista delle Società di riserva per il ripescaggio in Serie

A2:

• Clementina Volley 2020 Castelbellino (AN)