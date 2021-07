PALERMO- “Tampone obbligatorio anche per chi arriva in Sicilia da Malta o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con cui è stata prorogata la “zona rossa” a Mazzarino e istituita quella a Riesi, in provincia di Caltanissetta. Le stesse misure di prevenzione sono già previste da una precedente ordinanza regionale per chi proviene da Spagna e Portogallo e, come disposto a livello nazionale, dai paesi extra europei India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka”. Così una nota di Palazzi d’Orleans. Arrivano dunque nuovi controlli.

Nello specifico, nell’ordinanza presidenziale all’articolo tre si legge che le regole di prevenzione – cioè il tampone obbligatorio – hanno applicazione fino al primo settembre ‘anche per i soggetti provenienti in Sicilia da Malta, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e\o transitato in detto Paese nei 14 giorni precedenti all’arrivo nel territorio siciliano’.

Aggiornamenti