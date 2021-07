GELA (CALTANISSETTA) – Un uomo di 38 anni è morto a Gela oggi pomeriggio dopo essersi tuffato nella piscina di un ristorante. Il 38enne di origini romene dopo aver bevuto una birra ha fatto un tuffo e non è più risalito. I bagnanti presenti hanno tirato il giovane fuori dall’acqua e allertato i soccorsi. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta. I sanitari hanno tentato per 45 minuti di rianimare il giovane ma non c’è stato nulla da fare. Il decesso, con tutta probabilità, sarebbe stato causato da un malore.