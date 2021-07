Un ponte tra Italia e Tunisia: a Catania il progetto “Reiventer”

CATANIA – Un ponte innovativo tra Italia e Tunisia. Un’occasione per rafforzare la rete transfrontaliera tra i due Paesi, sfruttando le competenze tecnologiche e imprenditoriali di un sistema che va sempre più velocemente verso l’integrazione.

È questo lo scopo del progetto REIVENTER “REseau d’INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTEs”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020, che sarà presentato venerdì 16 luglio, dalle 9,00 alle 11,30, al centro Le Ciminiere di Catania, in presenza e in streaming.

Un evento dal respiro euro mediterraneo il cui capofila è il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., e realizzato in collaborazione con Innesta (incubatore di imprese), con il Comune di Mazara del Vallo, con l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) e con Elgazala Technopark.

Provvedere alla formazione di nuovi imprenditori e fornire gli strumenti utili per fare impresa, tra gli obiettivi di REIVENTER, che mira tra le altre cose a rafforzare le competenze degli operatori, a realizzare incubatori dedicati alle start up ed al potenziamento delle aziende esistenti.

I dettagli dell’imponente progetto saranno illustrati venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 9.00 alle 11.30, presso la saletta Ionio Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania ed in collegamento Streaming.

Saranno presenti, tra gli altri, Giuseppe Scuderi, Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, capofila del progetto, Giancarlo Visalli PDG – INNESTA s.r.l, Vincenzo Giacalone, Assessore Innovazione Smart City, Politiche Comunitarie del Comune di Mazara del Vallo, Tino Cutugno – esperto del Comune di Mazara del Vallo, Omar Bouzouada, Direttore generale dell’Agenzia di Promozione dell’industria e della tecnologia APII, Mohamed Ali Mejri, Direttore Generale di Smart Tunisian Technoparks (Elgazala Technopark).

Modera i lavori Sebastiano Di Stefano, Responsabile Project Management del Parco Scientifico e Tecnologico e coordinatore del progetto.

L’evento di lancio del progetto sarà trasmesso in streaming e si potrà partecipare collegandosi al link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOiuqD0qGNWlTlC05BjwEc42S5HDTIHI