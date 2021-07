A Milo torna “Drink Pink in Sicily”: per partecipare green pass o tampone

MILO- Ritorna “Drink Pink in Sicily”. Evento all’aperto, ma dove i partecipanti dovranno esibire il Green Pass o il tampone negativo nelle ultime 48 ore per ripartire in sicurezza ed evitare chiusure e zone gialle che di fatto fermerebbero i settori che da circa 17 mesi sono bloccati.

Appuntamento nella tenuta del Barone di Villagrande a Milo venerdì 30 luglio. L’unico evento sui rosati siciliani alle pendici dell’Etna. “Drink Pink in Sicily” è la grande festa sui Rosati siciliani, dal Vulcano ai tre valli.

Dopo la pausa necessaria dello scorso anno, l’ideatrice Gea Calì, ripropone, venerdì 30 luglio, l’evento dedicato al vino rosa siciliano.

Per partecipare al “Drink Pink”, che si svolgerà nella incantevole terrazza panoramica della cantina Barone di Villagrande a Milo sarà necessario esibire green pass o la certificazione di tampone negativo effettuato entro le 48 ore.

Gea Cali è l’organizer del Drink Pink: “La parola d’ordine è ripartiamo in sicurezza e per poterlo fare è necessario seguire alcune procedure nel rispetto e nella tutela del prossimo, che ci permetteranno di rendere più semplice l’accesso ai vari eventi – dichiara Gea – questo il motivo che ha spinto me e Marco Nicolosi, proprietario e enologo dell’azienda storica Barone di Villagrande, a richiedere green pass o tampone effettuati entro le 48 ore per poter prendere parte all’evento, che si terrà il 30 luglio 2021 a Milo”.

Marco Nicolosi è il proprietario dell’azienda Barone di Villagrande. “Siamo da sempre impegnati a promuovere l’Etna attraverso i nostri vini. Un territorio è frutto delle realtà che giorno dopo giorno lo caratterizzano e conoscere la Sicilia significa ascoltare i racconti che ogni singola Azienda vuole trasmettere – afferma Nicolosi – Drink Pink in Sicily di Gea Cali riesce a fare raccontare ai vini una parte importante della nostra terra”.

La III° edizione di Drink Pink, evento rivolto non solo agli appassionati, sarà ricco di novità e appuntamenti imperdibili. Una manifestazione che approfondisce la conoscenza del vino Rosa, la sua storia, il metodo di lavorazione, il terroir, la filosofia dei produttori e le caratteristiche organolettiche.

I vini, come nelle precedenti edizioni, saranno suddivisi per areale o area geografica in modo da poter creare un percorso chiaro e intuitivo, che dia visibilità a tutte le aziende partecipanti.

Ai banchi di assaggio saranno presenti sommelier professionisti che guideranno e illustreranno le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei vini in degustazione.

Non mancherà l’area food appositamente allestita con le proposte gastronomiche di diversi produttori del nostro territorio accuratamente scelti e le ricette di Vittorio Caruso (chef di Barone di Villagrande).

Un appuntamento dedicato al vino che in questi ultimi anni ha fatto molto parlare di sé, che appassionerà i sensi degli amanti del bere bene e in “Pink”.