Akademia, cabina di regia affidata a Margherita Muzi

Dopo le prime importanti conferme in termini di staff, Akademia Sant’Anna prosegue la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione e piazza un primo grande colpo di assoluto valore, annunciando l’accordo con l’esperta palleggiatrice Margherita Muzi. Romana, classe 1994, la Muzi vanta un curriculum di alto profilo e con tante stagioni da protagonista disputate in campionati di prima fascia.

Primi passi nel mondo della pallavolo nel settore giovanile del Volleyrò Casal de’ Pazzi come opposto. Le prime esperienze nella pallavolo che conta arrivano in B2 con le maglie del Divino Amore Roma e del Roma Centro, per poi tuffarsi in un lungo percorso ad alti livelli con due stagioni ad Aprilia in B1 (nella seconda di queste è per la prima volta il palleggiatore titolare) ed in mezzo anche un’esperienza ad Orvieto nella seconda serie nazionale. Negli ultimi due anni ha indossato la maglia della FLV Cerignola, giocando da top player e sfiorando anche la promozione in A2 nella stagione appena conclusa, dopo aver battuto proprio l’Akademia in semifinale playoff.

A Messina tornerà ad essere guidata da Coach Nino Gagliardi. I due, infatti, hanno condiviso la stagione 2018/19 ad Aprilia trionfando nel campionato di B1.La dirigenza di Akademia esprime tanta soddisfazione per essersi assicurata questi 182 centimetri di estro, esperienza e talento, un primo inserimento che alza notevolmente il livello della squadra. “Sono molto contenta di far parte di questo progetto – queste le prime parole di Margherita Muzi – Metterò tutta me stessa in questa nuova esperienza. Forza Akademia!”.