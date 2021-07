Boskovic: “Messina una grande piazza, società importante”

“Soltanto dopo la gara di Sant’Agata mi sono sposato, rispetto alla data fissata inizialmente per il 2 giugno. La stagione si è conclusa molte settimane dopo quello che si potesse inizialmente pensare e gli impegni sul campo ovviamente avevano la precedenza. Ad ogni modo tra la promozione e il matrimonio ho vissuto due grandi emozioni in pochi giorni. Peccato soltanto aver dovuto lasciare i miei compagni proprio durante i festeggiamenti per tornare in Slovenia. Il campionato è stato lunghissimo ma come gruppo abbiamo sempre fornito il nostro apporto migliore e alla fine la vittoria ci ripaga di tante sofferenze sostenute in allenamenti e partite”. Queste le dichiarazioni di Aleksander Boskovic, difensore dell’ACR Messina, intervenuto ai microfoni di “Antenna Gol” per parlare della stagione vissuta con il club peloritano e che si è conclusa con la promozione in Serie C.

Il centrale di difesa dei giallorossi ha continuato: “Ogni giocatore vuole giocare il più possibile. Quest’anno a Messina siamo partiti con un obiettivo chiaro e importante, per cui i ruoli erano ben definiti. Mi spiace aver avuto poche occasioni di essere titolare ma tutti abbiamo anteposto il traguardo del gruppo e siamo molto felici per l’esito della stagione. Devo ancora parlare con la società in vista del prossimo anno, ma non ho alcuna preclusione. Mi farebbe piacere poter rimanere, anche partendo da riserva. Qui ci sono una grande piazza e una società presente. I tifosi, pur non potendo venire allo stadio, erano sempre molto vicini a noi. Sono sicuro che in serie C con l’apertura degli stadi rappresenteranno un valore aggiunto”.