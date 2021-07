Briganti, Consiglio vota mozione per impianto di illuminazione

CATANIA – Approvata la mozione del M5s per la realizzazione dell’impianto di illuminazione nel campo dei Briganti di Librino.

La mozione

Il primo firmatario è Graziano Bonaccorsi, esponente del Movimento 5 Stelle. “La palla, a questo punto, passa all’amministrazione, che dovrà decidere tempi e modalità per la realizzazione del nuovo bando per l’impianto. La gara dovrebbe essere indetta al più presto, prima che vengano completati i lavori di ristrutturazione del campo. Che sono già in corso, ma vanno a rilento da tempo. Consegnare un campo senza illuminazione non ha senso, perché si deve dare a tutti, in qualsiasi ora del giorno, la possibilità di potersi allenare” – commenta Bonaccorsi.