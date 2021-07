Cereali: prezzi in salita nel 2021, ma qualità migliore di sempre

Prezzi in aumento anche a doppia cifra per i cereali di quest’anno che saranno di una qualità straordinaria. La migliore dell’ultimo decennio, con una produzione in calo del 10% rispetto al 2020.

In base alle rilevazioni della Borsa Merci di Bologna e Foggia, il grano tenero mette a segno un aumento delle quotazioni del 15% con 230 euro a tonnellata, per l’orzo +25% (200 euro a tonnellata), mentre per il grano duro +3% (tra i 300 e i 320 euro a tonnellata). Un bilancio della stagione molto positivo per qualità e prezzi, un po’ meno per le quantità, mentre la trebbiatura inizia a volgere al termine con alcune aree, come Puglia e la quasi totalità dell’Emilia Romagna, che hanno già chiuso la raccolta. I cereali raccolti presentano ovunque pochissime impurità e proteine più alte della media. Le rese per ettaro, fa sapere Cai (Consorzi agrari d’Italia) sono in calo rispetto allo scorso anno in Puglia (-30%), nelle Marche, in Abruzzo e in Molise (-20%), in Toscana (da -30% a -50%), nel Lazio (-50%). Unica eccezione è l’Emilia Romagna che segna +20% con una produzione di 75-90 quintali per ettaro. Soci e conferitori delle strutture Cai, grazie ad accordi di filiera e contratti di coltivazione stipulati con alcuni tra gli attori principali del mercato, sono riusciti a strappare una remunerazione aggiuntiva con punte di 20 euro a tonnellata. “Siamo riusciti attraverso i nostri accordi di filiera a riconoscere agli agricoltori una premialità importante”, spiega l’amministratore delegato di Cai, Gianluca Lelli, secondo il quale la strada da seguire è investire sulla qualità per valorizzare il Made in Italy e il lavoro di migliaia di aziende agricole attraverso la costruzione di fruttuose sinergie con il mondo industriale”.