Faraone: “Evitare nuove chiusure. Green pass strumento di libertà”

Il senatore di Italia Viva: "Bisogna raggiungere l'immunità di gregge in vista dell'autunno e non mollare la presa in estate“

Il Green pass esteso all’ingresso al bar, al ristorante e al museo, come stabilito in Francia tiene banco in Italia. All’interno del Governo di discute su questa nuova modalità, ma non tutti sono d’accordo.

Su questo argomento è intervenuto il senatore di Italia Viva Davide Faraone: “Il green covid pass è uno strumento di libertà che serve ad evitare l’obbligo vaccinale, non capisco chi manifesta perplessità contro una modalità che rende liberi. L’alternativa che non possiamo permetterci è tornare a chiuderci, non possiamo far dilagare la variante Delta, bisogna raggiungere l’immunità di gregge in vista dell’autunno e non mollare la presa in estate. Bene modello Macron”.