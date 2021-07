Festino tra i rifiuti, la Lega attacca Orlando: “Vergogna”

PALERMO – “A prescindere dalle restrizioni Covid, che anche quest’anno impediscono di organizzare le consuete manifestazioni storiche e la processione religiosa della Santuzza, quello che resterà in mente ai palermitani – devoti e non – e ai turisti in questi giorni a Palermo è la spazzatura”. A dichiararlo in una nota sono Igor Gelarda, capogruppo consiliare della Lega a Palermo, e Maria Pitarresi, consigliera di prima circoscrizione.

“Ieri sera faceva bella mostra di sé una specie di secondo carro di Santa Rosalia, a poche centinaia di metri dai Quattro Canti, un cumulo enorme di rifiuti alto due metri all’angolo tra via Napoli e via Maqueda. Ma è così ovunque, nel centro e nelle periferie: la città è invasa da rifiuti, con contenitori stracolmi divenuti una ‘attrazione’ per ratti e scarafaggi. E tra l’altro gira sui social un video di una vera e propria invasione di ratti nel quartiere di Santa Rosalia.

Oltre che per le mille bare a deposito, Orlando verrà ricordato anche per questo ultimo oltraggio ai palermitani e alla Santuzza: un Festino tra i rifiuti. Per fortuna, dei palermitani e di Santa Rosalia, questo è l’ultimo anno che siamo costretti a subire” concludono Gelarda e Pitarresi.