Green pass, Renzi: “D’accordo ad estenderlo come in Francia”

Dopo le polemiche di questi giorni che hanno spaccato la politica italiana sull’eventuale obbligo del green pass per accedere a locali e mezzi di trasporto, stamattina è intervenuto il senatore Matteo Renzi.

“Sul green pass sono d’accordo con Macron: chi è vaccinato entra dove vuole”, ha detto il leader di Italia Viva intervenendo in diretta ad un programma radiofonico di Rtl 102.5.

Renzi ha spiegato che della pandemia c’è un prima e un dopo. Sul “prima”, ha sottolineato, “serve una commissione di inchiesta” per vedere – oltre alle responsabilità e ai ritardi – anche se qualcuno “ha preso la stecca, una tangente…”. Sul dopo, invece, avverte: “Oggi la pandemia non è finita. Ci sarà un’esplosione di contagi per la variante delta e non per la Nazionale. Ma oggi abbiamo i vaccini” e questo incide – “come si vede in Inghilterra” – sulle minori ospedalizzazioni, sui tantissimi contagi e pochissimi morti”.

Nei giorni scorsi i leader del centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, avevano invece bocciato la possibilità di intensificare anche in Italia l’uso del green pass per la partecipazione ad eventi e l’ingresso in ristoranti e locali pubblici.