Il Cus Palermo pareggia i conti: sfida contro Waterpolo sull’1-1

Servirà gara 3 per decidere chi sarà promossa in Serie A2

PALERMO – Netta reazione per La Braciera Cus Palermo in gara2 della Finale PlayOff di serie B. I ragazzi di Giampiero Occhione, veicolano la rabbia maturata per la baffa di sabato scorso in gara1 e giocano una delle migliori partite della stagione. Il che, visto il ruolino di questa squadra, fa capire l’entità della prova fornita oggi. Subito carichi, uniti, attenti: oggi in vasca all’Olimpica di Palermo contro la Waterpolo si è vista La Braciera che tutti conosciamo.

Pronti via il Cus mette le cose in chiaro, doppio affondo di Diego e Claudio Geloso per il fulmineo 2-0. Quindi rete WP, prima del tris di Ferlito. Nella seconda frazione apre il generoso Guaresi per il 4-1, con un botta e risposta tra avversari e Diego Geloso, che porta le squadre al giro di boa sul 6-3 La Braciera.

Nel terzo tempo il parziale è ancora netto, i cussini reagiscono al 6-4 con un netto tris firmato ancora dal super D. Geloso e dalla doppietta di Szabo, deciso e preciso in zona gol. Sempre lui innesca la quarta frazione per il 10-4, seguito da Mineo, Mazzi e Geloso C., con la rete WP in mezzo. Alla sirena è ufficiale il netto 13-5.

Adesso arriva gara3, con le formazioni sull’1-1. Molto semplice, molto chiaro: chi vince sabato va in serie A2. E i ragazzi di Via Altofonte oggi hanno dimostrato quanto ci tengono a chiudere un cerchio lungo vent’anni.