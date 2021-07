Il Pd torna a riunirsi, appuntamento a Castelbuono

PALERMO – Ad un anno dall’evento di Morgantina e dalla proclamazione del segretario regionale di Anthony Barbagallo, il Partito Democratico siciliano torna ad un incontrarsi in presenza per un confronto tra gli iscritti, i militanti, i dirigenti e i simpatizzanti per fare il punto in vista, anche degli imminenti appuntamenti elettorali. “C’è la stata la pandemia, un’emergenza epocale che ci ha impedito di vederci in presenza – spiega il segretario Anthony Barbagallo – ma è giunto il momento di ricominciare, di ripartire. Un concetto che sfugge soltanto a Musumeci e al suo governo immobile e insensibile alle richieste di aiuto dei siciliano. Il ‘nuovo corso’ intrapreso dal Partito Democratico un anno fa prosegue e con questa iniziativa vogliamo innanzitutto tornare a vederci in presenza ma anche fare un briefing tra noi”.



L’evento si terrà domenica 18 nel complesso monumentale di San Francesco a Castelbuono, comune sulle Madonie, in provincia di Palermo. In programma, a partire dalle 17:30, l’Assemblea regionale dei segretari di circolo che sarà aperta dai saluti di Vincenzo Capuana, segretario del circolo di Castelbuono. Ai lavori parteciperà anche Chiara Braga, responsabile “Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture” della segreteria nazionale del PD. Le conclusioni saranno affidate al segretario regionale, Anthony Barbagallo. A seguire, in programma due dibattiti. Alle 18:30 “Oltre la crisi: per una nuova governance degli enti locali” è il tema del primo tavolo, moderato da Magda Culotta, già sindaco di Pollina e responsabile del dipartimento regionale “Rifiuti” del PD Sicilia, con gli interventi di: Renzo Bufalino, vicesegretario regionale PD; Enzo Bianco, presidente del Consiglio Nazionale Anci; Giuseppe Falcomatà, Sindaco città metropolitana di Reggio Calabria; Dario Safina, assessore al comune di Trapani e Giovanna Iacono, Vicesindaco di Santa Elisabetta (Agrigento).



Infine, alle 19:30 l’incontro “Restare per cambiare: innovazione, amministrazione, riforme”, moderato da Marta Sabatino ed in cui sono previsti gli interventi di: Santi Cappellani e Rosa Maria Di Giorgi, parlamentari nazionali; Michele Catanzaro, deputato regionale all’ARS; Elisa Carbone, sindaca di Sommatino; Antonio Ferrante, presidente della Direzione regionale del PD Sicilia; Paolo Petralia Camassa, assessore del comune di Palermo e Elena Militello, presidente dell’associazione South Working.