“Il ponte sullo Stretto cruciale, collegamento tra Africa ed Europa”

PALERMO – “Il Ponte sullo Stretto è una questione cruciale, insieme ad altre opere infrastrutturali essenziali per

lo sviluppo della Sicilia”. Lo dice in un’intervista all’Italpress il vicepresidente e assessore all’Economia della Regione

Siciliana, Gaetano Armao. “La Sicilia deve potere guardare al Mediterraneo, deve essere una piastra logistica nel Mediterraneo per l’intera Europa – aggiunge Armao -. Ecco perché il Ponte non è solo il collegamento tra due

città, ma la proiezione verso l’Europa e verso l’Africa. Ne ho parlato anch’io con il ministro Franco. C’è l’esigenza di

risolvere le questioni concernenti la progettazione. Le risorse si possono trovare, e si può procedere speditamente a superare questo gap infrastrutturale della Sicilia, che con l’insularità diventa una tassa occulta”.