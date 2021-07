Migranti, protocollo d’intesa tra la Prefettura e l’associazione Penelope

La stipula punta a migliorare le procedure di identificazione, protezione e assistenza delle vittime delle tratte in mare.

CATANIA. Un protocollo ‘anti tratta’ è stato stipulato tra la prefettura di Catania e l’associazione Penelope, onlus che garantisce dal 2002 le attività di emersione, contrasto, accoglienza, protezione sociale e inclusione sociale di migranti vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo nelle province di Catania e di Messina. L’accordo sottoscritto dal prefetto Maria Carmela Librizzi e dal presidente dell’associazione Giuseppe Bucalo punta a migliorare e rendere più efficaci le procedure di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di tratta richiedenti o titolare di protezione internazionale.

Ciò attraverso l’individuazione precoce delle situazioni di tratta e delle potenziali vittime utilizzando i cosiddetti “indicatori di tratta”. E’ prevista la presa in carico delle vittime da parte dell’associazione, con accoglienza in proprie apposite strutture o nella struttura segnalante. Previsti anche servizi di mediazione culturale, accompagnamento nell’iter legale e inclusione sociale del Progetto Nuvole. E’ stata anche prevista la possibilità di promuovere momenti di incontro, formazione e coinvolgimento comuni al fine dell’approfondimento delle tematiche legate all’identificazione precoce e alla presa in carico dei migranti vittime di tratta.