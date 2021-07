Studenti italiani positivi, 15 bloccati in vacanza

Circa 15 studenti di 18 anni veneziani sono bloccati nell’isola greca di Ios perché alcuni di loro sono risultati positivi al

Covid. I giovani, che si sono messi in autoisolamento, non sanno quando potranno far rientro a casa, spiegano le famiglie secondo le quali le autorità greche non avrebbero dato informazioni ai figli, né alcun supporto logistico. I giovani, tutti con almeno una dose di vaccino già fatta – riferisce il Gazzettino – si sono allarmati quando una ragazza della compagnia ha iniziato ad accusare un leggero malessere, con febbre. Fatti i tamponi, in 5 sono risultati positivi al Covid.