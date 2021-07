Avimcecc Modica, prelevato il giovane Aiello

“Sono contentissimo - dichiara il nuovo arrivato - , quando è arrivata la chiamata sembrava non fosse vero e non stavo più nella pelle”

Completato il reparto dei Liberi in casa Avimecc Volley Modica, alle spalle di Nastasi, riconosciuto nelle ultime stagioni come uno dei più importanti nel ruolo in Serie A3, agirà Alex Aiello giovane promettente e soprattutto siciliano, in linea con quelle che sono sempre state le indicazioni della società della Contea.

Aiello ha militato in B dimostrando di essere pronto a imporsi anche a grandi livelli se affiancato da grandi personalità disponibili ad accompagnarlo nella crescita e nella formazione in questo sport. La società dal canto suo ha creduto fortemente nel profilo di questo giovane siciliano ritenuto perfetto per continuare il progetto di crescita di elementi sul territorio.

Aiello spiega: “Sono contentissimo di questo approdo a Modica, quando è arrivata la chiamata sembrava non fosse vero e non stavo più nella pelle per iniziare a vivere questa nuova avventura. Sono grandi emozioni che diventano quasi difficili da spiegare”. – sulla prossima stagione poi – “Mi aspetto di migliorare giorno dopo giorno, mi hanno parlato tutti bene del mister e quindi sono certo di poter apprendere tanto anche da lui. Vengo da una stagione con mister Agricola e ho appreso tanto, ora voglio fare ancora di più”.

Arriva pronto per apprendere e come guida avrà proprio Vincenzo Nastasi: “Non lo conosco di persona ma sono sicuro che potrò imparare tanto da lui e spero possa farmi da fratello maggiore”.

“Ringrazio sempre che la società abbia puntato su di me, ho già parlato con la D.s Cassibba e mi ha spiegato la direzione della società quindi sono pronto a dare tutto me stesso per i tifosi e la maglia”.