Covid, boom di casi e focolai a Malta

LA VALLETTA – Nelle ultime 24 ore, e’ continuato l’aumento di nuovi casi di COVID-19 a Malta. Le

autorità sanitarie locali hanno registrato 235 nuovi casi a seguito di 3.879 tamponi. Malta ha finora 1.441 casi attivi. Dei 222 casi segnalati giovedi’, 195 avevano tra i 10 e i 39 anni. L’eta’ media era di 24 anni.

Sono 14 i pazienti in cura presso l’ospedale Mater Dei, di cui uno in terapia intensiva. L’opposizione nazionalista ha accusato il governo di aver perso il controllo della situazione e ha affermato che i voucher da 300 euro avrebbero dovuto essere dati solo come incentivo ai turisti vaccinati, e non a tutti. Ha anche affermato che l’apertura del settore turistico deve essere piu’ cauta e ha chiesto un’azione piu’ rigorosa delle normative Covid-19 negli aeroporti e nei porti.



Per la Federazione delle scuole per l’insegnamento della lingua inglese gli istituti dovrebbero rimanere aperti, almeno per gli studenti adulti vaccinati. Anche l’opposizione nazionalista ha lanciato un appello al governo per riaprire le scuole di lingua per gli studenti vaccinati.