Covid, la Sicilia tra le tre regioni con l’incidenza più alta

ROMA – Sono Sicilia, Sardegna e Veneto le tre Regioni con l’incidenza più alta nel periodo di riferimento relativo alla settimana 9-15 luglio aggiornato al 15 luglio. Anche Campania e Lazio hanno una incidenza pari rispettivamente a 21,7 e 24. Toscana, Sicilia e Liguria riportano invece i dati più elevati relativamente all’occupazione delle terapie intensive con 3,4%, 3,1%, 2,8%. Per quanto riguarda l’occupazione in area medica riportano i dati più alti Calabria, Campania e Sicilia con, rispettivamente, 5,5%, 51%, 4,6%.

Il dato è contenuto nella scheda sugli indicatori decisionali che accompagnano il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Regioni Inc. 9-15/07 Occ. Area medica 13/07/21 Occ. TI 13/07/21 Abruzzo 16,5 2,1% 0,5% Basilicata 7,1 2,9% 0,0% Calabria 14,1 5,5% 1,3% Campania 21,7 5,1% 2,4% Emilia Romagna 17,1 2,2% 1,7% Friuli Venezia Giulia 11,4 0,3% 0,6% Lazio 24,0 2,0% 2,7% Liguria 11,5 0,6% 2,8% Lombardia 18,3 2,1% 2,5% Marche 14,9 0,9% 1,0% Molise 14,8 0,6% 0,0% PA di Bolzano 16,5 1,5% 2,0% PA di Trento 13,8 0,0% 0,0% Piemonte 8,0 0,9% 0,5% Puglia 8,2 2,5% 1,7% Sardegna 33,2 2,6% 0,5% Sicilia 31,8 4,6% 3,1% Toscana 17,0 1,1% 3,4% Umbria 10,4 1,2% 1,0% Valle d’Aosta 3,2 0,0% 0,0% Veneto 26,7 0,7% 0,8% La Regione Sicilia in data 15/07/2021 ha ricevuto la comunicazione di tamponi eseguiti tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Il dato cumulativo comunicato in data 15/07/2021 include anche 20 casi positivi relativi al periodo dicembre 2020-gennaio 2021.

Pertanto, per la Regione Sicilia l’incidenza è stata calcolata considerando al numeratore la somma degli incrementi giornalieri di nuovi casi di Covid-19 nei 7 giorni precedenti (9-15 luglio 2021), come comunicato quotidianamente dalla Regione Sicilia, invece che la differenza dei cumulativi come indicato nella nota 11227 del 19/03/2021-DGPRE..