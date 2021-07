MILAZZO (MESSINA) – Durante le indagini della Finanza e della polizia nell’operazione Drug Express, è emerso anche il progetto di un attentato contro la caserma della guardia di finanza di Milazzo. L’obiettivo era quello di far saltare in aria gli automezzi di servizio con la benzina, per vendicarsi nei confronti di un finanziere che aveva fatto un controllo nei confronti degli indagati. Nell’operazione sono stati impegnati oltre 60 tra poliziotti del Commissariato e finanzieri della Compagnia di Milazzo, supportati da unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Messina.