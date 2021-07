Minacce ed estorsioni, il terrore contro i commercianti di Ortigia

SIRACUSA – Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di Francesco Campanella, 33 anni, di Siracusa, accusato di più episodi estorsivi ai danni di alcuni titolari di esercizi commerciali nel centro storico di Ortigia.

Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dirette dal sostituto procuratore Gaetano Bono, hanno evidenziato che il 33enne, già agli arresti domiciliari per altra causa, stava “cercando di riprodurre un clima di intimidazione in danno dei commercianti di Ortigia, non esitando, in totale spregio alle prescrizioni della misura, a ricorrere a manifesti atti di violenza e minaccia, talvolta mediante l’uso di armi”. Campanella è stato trasferito nella casa circondariale di Cavadonna.