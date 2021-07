“Musumeci vuole cambiare i parametri invece di vaccinare? Governo alla frutta”

PALERMO – Barbagallo attacca Musumeci sulla gestione dell’emergenza sanitaria. “Sicilia a rischio zona gialla: Impennata dei contagi, desolatamente ultima per vaccinazioni tra le regioni italiane, oggi anche la prima vittima a causa della variante Delta del COVID. E Musumeci che fa? Chiede di cambiare i parametri per la determinazione dei colori delle Regioni anziché correre ai ripari e avviare vaccinazioni a tappeto”, dice il segretario del Pd. “È veramente un governo alla frutta con un presidente che pensa solo a condoni, sanatorie, cavalli e giri in elicottero. In Sicilia non si possono compiere di nuovo gli errori dell’estate dell’anno scorso che abbiamo pagato con un lockdown frutto dell’improvvisazione assurta a sistema.

Errare è umano ma perseverare è diabolico”, dice .