Obbligo green pass, pronta nuova regola per i trasporti

Il Governo sta pensando a delle nuove regole per l’utilizzo del green pass, che potrebbe essere utilizzato anche per i trasporti. Al vaglio c’è la possibilità di renderlo obbligatorio per l’accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza e se ne discuterà la prossima settimana.

L’indice rt nazionale torna intanto sopra quota 1. Alcune centinaia di ragazzi italiani si trovano bloccate dal Covid nelle località estere di vacanza. L’Oms lancia l’allarme su possibili mutazioni del virus “più pericolose” delle attuali.