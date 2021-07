Palermo, focolaio al matrimonio: sospetta variante Delta

Il termine ‘sospetta’ è perché non c’è ancora la conferma definitiva. Ma sappiamo che i positivi al focolaio del matrimonio in provincia di Palermo, di cui abbiamo datto notizia, non sono contagiati da variante tradizionale, né inglese, né da altre. Ecco perché c’è paraticamente la certezza, o la massima probabilità, che sia variante Delta.

A questo punto si pone un problema: come è arrivata la variante Delta in quel matrimonio in provincia di Palermo? L’Ufficio del commissario Covid, Renato Costa, sta scandagliando i contatti, per capire se ci sono stati incroci con persone arrivate da fuori. In caso contrario, se tutto fosse confermato, significherebbe che esistono focolai di variante Delta autoctoni, a Palermo. E sarebbe un problema in più. (aggiornamenti)