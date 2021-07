Sammartino tentato dal centrodestra? Tutte le ipotesi in campo

“Una notizia un po’ originale non ha bisogno di nessun giornale come una freccia dall’alto scocca vola veloce di bocca in bocca” avrebbe detto De Andrè commentando i rumors insistenti (oggi riportati nero su bianco da Catania Today) relativi a un imminente passaggio del duo renziano Sammartino-Sudano nella Lega di Matteo Salvini. Notizia smentita prontamente dal segretario regionale del Carroccio, Nino Minardo, che nega perfino di conoscere personalmente l’onorevole regionale di Italia Viva. Il secco “niet” dice una cosa certa: un eventuale ingresso tra le fila leghiste non avverrebbe certo nell’immediato.

I nodi da dirimere

La matassa non è semplice da sbrogliare e in effetti la tempistica in politica non è mai un mero dettaglio. Il quadro politico complessivo, a livello regionale e nazionale, è tutt’altro che stabile ed eventuali riposizionamenti sullo scacchiere sarebbero prematuri per chiunque. Senza contare che anche la formazione renziana al momento vive una fase di incertezza che la vede flirtare, ad ogni livello, con pezzi di centrodestra e invocare, a varie latitudini, una grosse koalition sul modello Draghi. Da Roma a Palermo, per intenderci. Quando si andrà al voto? Con quale legge elettorale? Ecco, questi punti di domanda rendono il percorso dei renziani incerto. Forse anche sulla base di queste considerazioni qualcuno potrebbe elaborare contestualmente un piano B. Veniamo a mister 32000 preferenze. Luca Sammartino porta in dote un bottino di voti che fa gola a molti ma che allo stesso tempo impensierisce i colonnelli locali (catanesi) dei vari partiti intimoriti dal competere in una lista già nei fatti bloccata.

La carta “Forza Italia”

Secondo i beneinformati qualche abboccamento il golden boy renziano lo avrebbe avuto nei mesi scorsi con Gianfranco Miccichè e Forza Italia, creando non pochi malumori tra i berluscones azzurri (primo su tutti l’assessore Marco Falcone). Che ci sia stata un’interlocuzione successiva con la Lega? I beneinformati sostengono che non si tratti di una mera suggestione estiva legate al caldo. Del resto la ristrutturazione leghista in salsa sicula rende sicuramente più appetibile l’ingresso di moderati nella formazione salviniana, senza contare l’asse di ferro con gli autonomisti che rende le porte ancora più girevoli.

Il cantiere centrista

Ma rumors a parte la saggezza democristiana impone comunque di temporeggiare e vedere se il predellino 2.0 vedrà o meno la luce, elemento che renderebbe anche sul piano politico più accettabile un cambio di casacca così brusco. Anche perché aprirebbe una fase nuova e diversa della politica italiana. Nei rispettivi quartieri generali, nel frattempo, le bocche rimangono cucite e gli addetti ai lavori fanno i conti con più di un punto di domanda. Nelle scorse settimane qualche campanello d’allarme aveva destato curiosità. In primo luogo il ruolo svolto da Sammartino nel progetto del cantiere centrista: marginale (“assente a tutte le riunioni”, dicono nei palazzi che contano). Diverso è il caso del ruolo di fermo oppositore del governo Musumeci: Sammartino su questo versante non lascia adito a dubbi.

L’opposizione a Musumeci

Ma è pur vero che in questo momento diversi pezzi della coalizione si divertono a mettere i bastoni tra le ruote a Musumeci e questo potrebbe leggersi come una prova tecnica di coalizione alternativa a quella attuale. Molto dovrebbe dipendere dalla ricandidatura di Musumeci, insomma. Un candidato presidente centrista potrebbe vedere convergere con maggiore semplicità il duo Sammartino-Sudano o comunque scompaginare il quadro attuale disegnando scenari inediti. E dando per buona la metafora, più che abusata, della Sicilia come laboratorio politico potremmo vederne delle belle. Ma senza avere troppa fretta.