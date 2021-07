Trapani, Mazzara: “Minore? Abbiamo cercato nuovi soci”

“Siamo pronti a cominciare questa nuova stagione sportiva. C’era una trattiva con il signor Minore ma che non si è mai conclusa, ci ha chiesto dei documenti che non sono in nostro possesso e non lo saranno fino ad agosto. Se lui ci chiede questi documenti, la trattativa può ritenersi conclusa, non può dire che viene il 21, il giorno dell’iscrizione, non possiamo aspettare ancora. Abbiamo cercato nuove energie, risorse e nuovi soci e siamo pronti a partire”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Michele Mazzara, nuovo presidente dell’FC Trapani, intervenuto ai microfoni di “La Tr3”. La trattativa con l’imprenditore palermitano Ettore Minore sembra non andare per il verso giusto, ma il futuro del club granta è destinato a ripartire.