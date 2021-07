Vaccini, 1800 agli indigenti: intanto continua campagna di prossimità

CATANIA – Con circa 1.800 vaccini Catania si conferma la prima città in Italia ad avere attivato un vero e proprio hub vaccinale per i cittadini senza fissa dimora e indigenti. Oggi il PalaSpedini ha chiuso un mese di questa iniziativa voluta dalla Presidenza della Regione siciliana e dall’assessorato della Salute, coordinata dall’ufficio del commissario per l’emergenza Covid di Catania, in collaborazione con Comune, Asp, Croce Rossa. Un’attività intensa pensata per non lasciare indietro nessuno, andare incontro ai più fragili, avvicinare i vaccini alle persone. “Come una catena di montaggio, è stato un lavoro di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti- tra cui 4 medici e 2 informatici – che ha dispiegato energie e sinergie, dimostrando la professionalità del personale sanitario, la capacità di coordinamento delle istituzioni e soprattutto la generosità dei volontari che si sono spesi con totale abnegazione per garantire un servizio risultato efficientissimo, seppure in condizioni non facili, visto anche il caldo del periodo”. Così il commissario Pino Liberti ha commentato la fase conclusiva del centro vaccinale, incontrando il presidente del comitato della Cri di Catania, Stefano Principato, e tutto il personale impiegato, “anima e ossatura – dice il commissario – di questo eccezionale lavoro che ha dato un contributo fondamentale alla campagna vaccinale che non intende fare discriminazioni. Di fronte alla salute – ha aggiunto Liberti – non ci sono cittadini di serie A e di serie B: le scelte individuali legate al vaccino implicano una responsabilità che impatta sulla collettività. Fin quando l’impegno per immunizzare la popolazione non sarà supportata da una corretta informazione i risultati saranno parziali. Quanto è stato creato nel cuore del quartiere di Cibali, in un sito nato per attività sportive, è la dimostrazione che insieme si possono raggiungere obiettivi importanti, e che, come nello sport, il gioco di squadra, a tutti i livelli, è imprescindibile se si vuole vincere”.



Intanto prosegue la Campagna di vaccinazione di prossimità sul territorio provinciale. Per incentivare e favorire la popolazione è stata disposta l’apertura di nuovi centri vaccinali e l’allestimento di infopoint dove un medico e un informatico danno informazioni agli utenti e provvedono alle prenotazioni. Dopo i Comuni di Ragalna e Raddusa, saranno attivi da oggi, a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 23.00, i Punti di vaccinazione dei Comuni di:

Acitrezza (Lungomare Ciclopi, 137 A/B – presso Villa Fortuna)

Biancavilla (Via Liguria – Presso Istituto Comprensivo “G. Verga”)

Castel di Judica (Via Pietro Pennisi, 10-12 – Ludoteca Comunale)

Pedara (Corso Ara di Giove, 126)

Viagrande (Piazza Bellini – Presso canonica Chiesa “Santa Caterina”)

Zafferana Etnea (Via della Montagna, 12)

ai quali si aggiungono gli infopoint di Nicolosi (Piazza Vittorio Emanuele) e Trecastagni (Piazza Marconi).

“In coerenza con le disposizioni del Governo Regionale e grazie alla sinergia con i primi cittadini, compiamo un ulteriore passo in avanti nella campagna di immunizzazione contro il Covid-19 – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Prima ci vacciniamo, prima torniamo alla normalità. Nelle sere d’estate, passeggiando con la famiglia o gli amici, in un momento di relax o di svago, i cittadini avranno l’opportunità di ricevere il vaccino e di proteggersi dal virus. Il modo migliore per iniziare le vacanze!”.

In ciascun Punto vaccinale sarà attiva un’equipe composta da tre medici e un operatore informatico. Potranno ricevere il vaccino (Pfizer o Moderna) tutti i cittadini d’età superiore ai 12 anni, residenti o turisti.

A partire dalla prossima settimana, grazie alla sensibilità dei gestori dei lidi balneari che si riconoscono nel Sib (Sindacato italiano balneanti) e che hanno messo a disposizione le proprie strutture – Lido Polifemo, Lido Tempo Libero, Lido America, Lido SableSalè, Lido Aurora, Lido Le Palme, Lido Azzurro, Lido Aquarius, Lido Longobardo – saranno operativi anche gli infopoint e il Punto di vaccinazione alla Plaja di Catania, presso la sede della Guardia medica turistica.

“La vaccinazione di prossimità rappresenta una grande opportunità per i turisti e per tutti coloro che non sono riusciti a recarsi presso gli Hub o i Punti di vaccinazione attivi sul territorio”, dichiara il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Antonino Rapisarda -. Questo consentirà di alzare i livelli di sicurezza sanitaria nelle zone di villeggiatura e di creare piccole zone Covid free nelle aree più periferiche della provincia”.

Pino Liberti, commissario ad acta per l’emergenza Covid di Catania commenta: “Ci stiamo attivando dispiegando mezzi e personale nel territorio così da raggiungere chi ancora per scelta o per oggettive difficoltà non si è vaccinato. Dobbiamo – aggiunge Liberti – tutelarci e fare in modo di evitare che con l’autunno arrivi una nuova ondata: il vaccino è l’unico strumento nelle nostre mani”.

La rete delle vaccinazioni di prossimità sarà ulteriormente potenziata, in collaborazione con i sindaci e i direttori dei Distretti sanitari, con l’apertura di nuovi Punti, sia nei Comuni turistici, sia nei Comuni delle aree interne.