Variante Delta, cresce la diffusione in Italia

La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia. Questa variante Delta sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi ed è necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus.

Lo rileva, secondo quanto si apprende, la bozza di monitoraggio settimanale dell’Iss – Ministero della Salute ora all’esame della cabina di regia. È opportuno, si avverte, mantenere elevata l’attenzione proprio per il diffondersi di questa variante delta che sembra più aggressiva.