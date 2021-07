Circolo Canoa Catania, ultima giornata di Serie A maschile

In acqua anche l'Under 16 per i playoff

CATANIA – La canoa polo si sposta a Bacoli (Napoli). Due giorni, oggi e domani, di partite importanti. In acqua scenderanno le squadre Senior della Serie A maschile per l’ultimo turno e i giovani della categoria Ragazzi (Under 16) per i playoff. In Serie A riflettori accesi sulla Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e sullo Jomar Club Catania. Entrambe le squadre del Circolo Canoa Catania hanno già staccato il pass per i playoff scudetto in programma il 7 e l’8 agosto a Catania. Il concentramento campano servirà per stabilire le posizioni definitive in classifica. La Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace è seconda alle spalle della capolista Pro Scogli Chiavari; lo Jomar Club Catania invece occupa il sesto posto.

Oggi i rossazzurri dello Jomar allenati da Alessandra Catania sfideranno Cus Bari e Canottieri Eur; domani se la vedranno contro Canottieri Ichnusa e Idroscalo Club. La Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace del tecnico giocatore Gianmarco Emanuele, oggi, incontrerà la Canottieri Ichnusa e l’Idroscalo Club; domani i gialloneri sfideranno la Pro Scogli Chiavari e la Canottieri Comunali Firenze. Tra le siciliane in gara anche il Club Marina San Nicola Palermo e la Polisportiva Nautica Katana. Nella categoria Ragazzi Under 16 saranno impegnate la Polisportiva Canottieri Catania, la Polisportiva Nautica Katana, lo Jomar Club Catania e il Cus Catania. La finalissima per assegnare il titolo 2021 si disputerà domani alle ore 13,10.