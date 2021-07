Cluster dopo Belgio – Italia, 91 contagiati in un pub di Roma

Aumentano i contagi tra i giovani. Cluster di 91 casi dopo Belgio-Italia di Euro 2020 in un pub nella zona di Monteverde, a Roma. Impennata di indice Rt e incidenza dei casi di Covid in Italia. Dal monitoraggio settimanale emerge rispettivamente la crescita a 0,91 da 0,66 e a 19 casi su 100mila abitanti contro 11 sette giorni fa. In sei Regioni l’Rt è già sopra 1 e il presidente dell’Iss Brusaferro prevede che la prossima settimana salirà a 1,24 e un’occupazione delle intensive al 10%. L’Ecdc stima che i casi ‘quintuplicheranno’ prima di agosto.