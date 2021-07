Furto di energia elettrica, quattro indagati

L'intervento del Commissariato in un comprensorio di case popolari.

CATANIA – Avrebbero prelevato illegalmente energia dalla rete elettrica, dopo aver realizzato degli allacciamenti irregolari: è il motivo per cui gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Adrano sono intervenuti in un comprensorio di case popolari, con la collaborazione di personale della società E-Distribuzione.

Un uomo di 57 anni e la figlia di 36 sono stati indagati per furto aggravato, insieme a una 31enne e a una 51enne, tutti abitanti nel medesimo comprensorio di case popolari di via della Regione in Adrano. Tra i denunciati, 3 hanno precedenti di polizia.

Con l’aiuto dei tecnici di E-distribuzione, che hanno certificato il prelievo illecito di elettricità, i cavi utilizzati dai denunciati sono stati rimossi, ripristinando le condizioni di legittimità e di sicurezza antincendio.