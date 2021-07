Green pass, si va verso l’obbligatorietà. Multe per i trasgressori

Il Green pass potrebbe diventare obbligatorio per consentire l’ingresso in bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine, viaggiare sui mezzi pubblici e tornare a riempire gli stadi. Le nuove misure di contenimento contro il Covid, a cui il Governo Draghi sta lavorando da giorni, saranno contenute nel prossimo decreto Covid che, probabilmente, verrà varato dal Consiglio dei ministri già a metà della prossima settimana.

Le sanzioni previste per i trasgressori che non rispetteranno i nuovi obblighi saranno salatissime: si va dai 400 euro di multa per i clienti sprovvisti del Green pass, alla chiusura di 5 giorni dei locali che non vigileranno sulla propria clientela.

La preoccupazione degli esperti è alta per il continuo aumento del numero di contagi. A preoccupare è soprattuto l’aumento dei casi in cui si riscontra la variante Delta. Per questo motivo il Governo Draghi potrebbe accelerare l’entrata in vigore delle nuove norme anti-Covid. Anche se la maggioranza politica è spaccata. Da un lato la Lega contesta l’ipotesi dell’obbligatorietà del Green pass sul modello francese, dall’altro Pd e Leu – con a capo il ministro della salute, Roberto Speranza – sollecitano l’entrata in vigore del decreto ed evitare così eventuali nuove chiusure delle attività commerciali già profondamente segnate dalla crisi pandemica.

Da sciogliere c’è invece il nodo legato ai controlli. Dopo l’allarme lanciato dal garante della privacy nei giorni scorsi, si va verso la conferma che a controllare i Green pass saranno le forze dell’ordine per via delle informazioni e dei dati sensibili contenuti nella certificazione. In ogni caso, i gestori dei locali saranno tenuti a richiedere l’esibizione del pass verde all’ingresso.

Sul fronte delle possibili reintroduzioni di nuove zone gialle, il Governo sta studiando nuove norme: non dovrebbe più scattare il coprifuoco, ma potrebbe tornare la mascherina obbligatoria anche all’aperto. E nei ristoranti al chiuso si va verso il limite di 4 persone allo stesso tavolo, a meno che non si tratti di due nuclei familiari.