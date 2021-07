In questura con un passaporto falso: arrestato

Nella giornata di ieri, agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania hanno arrestato un cittadino della Guinea Bissau di anni 22, responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Il giovane si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione per il rinnovo di un permesso di soggiorno, dopo aver inviato l’apposito Kit postale con la documentazione necessaria per il rinnovo e aver ottenuto telematicamente l’appuntamento per completare la procedura ed essere compiutamente identificato con valido passaporto, rilasciato dallo Stato di provenienza.

E’ in tale circostanza che i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno avuto i primi dubbi sull’autenticità del passaporto del guineano e, quindi, hanno sottoposto il documento a controllo attraverso l’esposizione alla “lampada di wood”, per poi proseguire con accertamenti più approfonditi presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.

Dagli esami è emersa subito la contraffazione del documento in quanto la pagina dei dati personali risultava integralmente sostituita con stampa non conforme. L’uomo, quindi, è stato immediatamente arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente che lo ha rimesso in libertà, non sussistendo precedenti giudiziali nei suoi confronti.