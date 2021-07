Incendio in un magazzino, indagano i carabinieri

TRABIA – Un incendio è divampato in un magazzino a San Nicola L’Arena, borgata marinara del comune di Trabia. Il rogo si è sviluppato in una zona non distante dall’ufficio postale. Dentro l’immobile ci sono accatastati sedie, tavolini e suppellettili. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile per spegnere le fiamme. Sull’episodio è stata aperta un’indagine, coordinata dai carabinieri, per accertare l’eventuale origine dolosa del rogo.