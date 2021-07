Sono positivi alla variante Delta gli invitati tracciati con il tampone che hanno partecipato a un matrimonio in provincia di Palermo che è diventato un focolaio. Il fortissimo sospetto è diventato realtà. Qualche giorno fa era solamente molto probabile, i primi rilievi avevano permesso di stabilire che non si trattava delle altre varianti, tranne la Delta, già variante indiana. Ora è arrivata la conferma diretta dal sequenziamento in laboratorio al Policlinico di Palermo.

La comunicazione che sta preoccupando molto la sanità siciliana è giunta nella tarda serata di ieri con il sequenziamento di quattro dei positivi, quelli con la carica più alta. Variante Delta, appunto.

Adesso il problema è capire come sia arrivata la variante indiana in quel ricevimento in provincia di Palermo. Forse c’è un collegamento con un viaggio all’estero, ma si cercano tutti gli spostamenti per comprendere quanto sia diffuso nel territorio il ceppo più temuto del Covid.