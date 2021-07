Palermo Ladies Open, ecco le tre teste di serie del tabellone principale

Il 19 luglio il via al tabellone principale

PALERMO – La statunitense, Danielle Collins, n. 49 del ranking, è la testa di serie n. 1 dei 32^ Palermo Ladies Open. La giocatrice americana arriverà al Country dopo essersi ritirata oggi nella semifinale del WTA 250 di Budapest contro Anhelina Kalinina (era in svantaggio 7-6 4-1). Nel primo turno affronterà una qualificata.

Altra qualificata, sia per la testa di serie n. 2 – la russa d’Italia, Liudmila Samsonova (55), vincitrice quest’anno del WTA 500 di Berlino ed eliminata agli ottavi di Wimbledon – che per la testa di serie n. 3, la svizzera Jil Teichmann (56), trionfatrice due anni fa in finale al Country contro Kiki Bertens.

Quattro le italiane nel tabellone principale (le partite sono in programma da lunedì): Giulia Gatto Monticone (affronterà l’australiana, Maddison Inglis) e le Wild Card Lucrezia Stefanini (giocherà il primo turno contro la testa di serie n. 7, l’australiana Astra Sharma), Lucia Bronzetti (sfiderà la bulgara, Viktoria Tomova, testa di serie n.5) e Nuria Brancaccio (scenderà in campo con la russa, Jaqueline Cristian).