Palermo Ladies Open, il programma di giornata

PALERMO – L’attesa è finita, inizia oggi la 32^ edizione del Palermo Ladies Open. Il torneo WTA 250 è dotato di un montepremi da 275 mila dollari. La detentrice dell’edizione 2020 è la francese Fiona Ferro, che lo scorso anno ha battuto 6-2, 7-5 la tennista Anett Kontaveist. Il 25 luglio andrà in scena la finale dell’edizione del 2021.

In data odierna prenderanno il via le qualificazioni, con gli occhi puntati sul campo centrale quando scenderà in campo Dalila Spiteri (ore 19.00), la migliore tennista siciliana del ranking WTA, alla sua terza partecipazione della competizione. Di seguito, il programma completo della giornata odierna.

CENTRE COURT starts at 04:00 PM

V. Duval (USA) vs [8] C. Rosatello (ITA)

L. Pigato (ITA) vs [5] K. Gerlach (GER)

NB 7:00 PM [3] D. Papamichail (GRE) vs D. Spiteri (ITA)

[4] M. Di Giuseppe (ITA) vs Q. Gleason (USA)

COURT 6 starts at 04:00 PM

[2] Q. Zheng (CHN) vs L. Chirico (USA)

[WC] M. Delai (ITA) vs [6] S. Murray Sharan (GBR)

NB 7:00 PM [1] E. Ruse (ROU) vs J. Jebawy (GER)

[WC] F. Bilardo (ITA) vs [7] M. Bassols Ribera (ESP)